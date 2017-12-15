«СберКот» (чат-бот Сбербанка в социальной сети «ВКонтакте») в пятницу, 15 декабря, прислал подписанным на него пользователям очередную рассылку. В ней мурлыкающий герой рассказал о трех минусах наличной валюты, которые он выделяет для себя.

В качестве первого минуса «СберКот» назвал негигиеничность наличных денег, то есть «налички». «Она негигиеничная. Бумажные деньги — самый большой переносчик бактерий и вирусов. В Индии даже есть специальная профессия — «Мойщик денег», — поведал котик.

​Сбербанк запустил чат-бота и стикеры в соцсети «ВКонтакте» Сбербанк запустил сервис «СберКот» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом вечером во вторник, 5 декабря, на личных страницах в Instagram и Facebook сообщил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов. Он отметил, что «за день сервисом воспользовались несколько сотен тысяч человек».



Вторым минусом «СберКот» по сути назвал труднодоступность «налички». «Ее слишком легко потерять и трудно найти, — считает представитель семейства кошачьих. — А если пропадет банковская карта, то ее можно заблокировать за полминуты: в приложении или по звонку. Деньги останутся на счете, а ты получишь новую карту».

В качестве третьего минуса наличных денег виртуальный кот Сбербанка выделяет опасность для имиджа их держателя. «Наличка» портит имидж, уверен котик. «На дворе 2017 год, плати смартфоном», — советует сберовский зверь.

