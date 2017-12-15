Суммарная задолженность по заработной плате в РФ на 1 декабря 2017 года составила 3,123 млрд рублей, сообщает Росстат в пятницу.

«На 1 декабря 2017 года, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) составила 3,123 миллиарда рублей и по сравнению с 1 ноября 2017 года снизилась на 382 миллиона рублей (на 10,9%)», — говорится в сообщении.



Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составила 3,099 млрд рублей, или 99,2% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 ноября она снизилась на 390 млн рублей (на 11,2%). При этом задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 8 млн рублей (на 46,9%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 7 млн рублей и выросла за месяц на 3 млн рублей (на 59,5%), бюджетов субъектов РФ составила 10 млн рублей (снижение на 1 млн рублей, или на 4,1%), местных бюджетов — 7 млн рублей (рост составил на 6 млн рублей, или в 5,2 раза), добавили в Росстате.

«В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, лесозаготовках, рыболовстве и рыбоводстве, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельности в области научных исследований и разработок, здравоохранения и социальных услуг 100% просроченной задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организаций собственных средств», — заключили в ведомстве.

