Агентство по страхованию вкладов с 18 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Европейский Стандарт», чья лицензия была отозвана 4 декабря этого года. Как сообщалось, компенсации по данному страховому случаю будет выплачивать само АСВ без привлечения банков-агентов.

Прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30 и в пятницу с 9:00 до 16:15 по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 5. Для удобства вкладчиков предусмотрена возможность предварительной записи по телефону горячей линии АСВ (телефон, схема проезда и другие сведения для вкладчиков размещены в сообщении агентства).

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, напоминает АСВ. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора.

Банк «Евростандарт» лишился лицензии
Банк «Евростандарт» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Европейский Стандарт» (регистрационный номер 3200, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.