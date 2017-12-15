Агентство по страхованию вкладов с 18 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Европейский Стандарт», чья лицензия была отозвана 4 декабря этого года. Как сообщалось, компенсации по данному страховому случаю будет выплачивать само АСВ без привлечения банков-агентов.

Прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30 и в пятницу с 9:00 до 16:15 по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 5. Для удобства вкладчиков предусмотрена возможность предварительной записи по телефону горячей линии АСВ (телефон, схема проезда и другие сведения для вкладчиков размещены в сообщении агентства).



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, напоминает АСВ. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора.