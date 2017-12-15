Банки «Российский Капитал» и «Ак Барс» сообщили в пятницу о своем участии в кешбэк-сервисе платежной системы «Мир». В рамках запущенной АО «НСПК», оператором платежной системы, программы лояльности держатели карт «Мир» могут получать возврат части потраченных средств (cash back) при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях — партнерах кешбэк-сервиса.

Чтобы начать получать вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты картой «Мир» по их условиям. Пользователь может самостоятельно отслеживать статус начисления cash back в «Личном кабинете» на сайте программы.

В «Ак Барсе» уточняют, что покупки можно совершать как на сайте, так и офлайн. Размер cash back устанавливается предприятиями — партнерами программы лояльности. Если акция активна и карта держателя к ней привязана, с торгового предприятия автоматически будут сняты бонусные баллы и зачислены на карту в виде денежной суммы.

Размер возврата средств по разным категориям может составлять до 20% от суммы покупки, отмечают в «Роскапе».







Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ. Входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 333,33 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,72 млрд, кредитный портфель — 158,13 млрд, обязательства перед населением — 133,14 млрд.