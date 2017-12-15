Банки «Российский Капитал» и «Ак Барс» сообщили в пятницу о своем участии в кешбэк-сервисе платежной системы «Мир». В рамках запущенной АО «НСПК», оператором платежной системы, программы лояльности держатели карт «Мир» могут получать возврат части потраченных средств (cash back) при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях — партнерах кешбэк-сервиса.
Чтобы начать получать вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты картой «Мир» по их условиям. Пользователь может самостоятельно отслеживать статус начисления cash back в «Личном кабинете» на сайте программы.
В «Ак Барсе» уточняют, что покупки можно совершать как на сайте, так и офлайн. Размер cash back устанавливается предприятиями — партнерами программы лояльности. Если акция активна и карта держателя к ней привязана, с торгового предприятия автоматически будут сняты бонусные баллы и зачислены на карту в виде денежной суммы.
Размер возврата средств по разным категориям может составлять до 20% от суммы покупки, отмечают в «Роскапе».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 333,33 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,72 млрд, кредитный портфель — 158,13 млрд, обязательства перед населением — 133,14 млрд.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 451,10 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,23 млрд, кредитный портфель — 174,93 млрд, обязательства перед населением — 105,03 млрд.