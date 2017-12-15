Ежемесячные покупки иностранной валюты Минфином РФ с февраля 2017 года позволили снизить зависимость бюджета, рубля и инфляции от волатильности нефтяных цен, говорится в сообщении на сайте ведомства.



«Реализация подобного механизма на протяжении года позволила в значительной мере снизить зависимость бюджета, обменного курса, инфляции и других макроэкономических параметров от волатильности нефтяных котировок. Начиная с января 2018 года объем дополнительных нефтегазовых доходов и величина корреспондирующих операций на валютном рынке будут определяться как разность между объемом нефтегазовых доходов федерального бюджета и базового объема нефтегазовых доходов и будут определяться на основе фактически сложившегося валютного курса рубля», — отмечается в материале.

Применение этого механизма определения объема покупки (продажи) валюты снизит процикличность операций на валютном рынке к трансграничным потокам спекулятивного капитала. Это будет содействовать созданию предсказуемой и устойчивой макроэкономической среды как ключевой предпосылки расширения потенциала экономики России, заключили в Минфине.