Альфа-Банк предлагает клиентам Промсвязьбанка возможность в период с 16 по 31 декабря 2017 года бесплатно оформить карту CashBack. Оформить карту можно на сайте Альфа-Банка, а также в любом его отделении.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

Чтобы получить cash back в размере 10% на всех заправках и 5% в любых кафе, барах и ресторанах, а также 1% на все покупки, достаточно тратить по карте от 20 тыс. рублей в месяц на любые покупки.



В Альфа-Банке уточняют, что cash back действует абсолютно на всех АЗС и в любых точках общественного питания по всему миру, без привязки к конкретным сетям и брендам. «Возвращаются деньги, а не мили или бонусы, как это часто бывает в бонусных программах. Их можно потратить на все что угодно либо снять в банкомате. Стоит отметить, что сейчас на российском рынке нет предложений с подобными ставками и на АЗС, и в ресторанах», — говорится в сообщении «Альфы».

Максимальная сумма возврата зависит от пакета услуг, в рамках которого оформляется карта. У владельцев пакета услуг «Оптимум» сумма возврата составит 2 тыс. рублей, «Комфорт» — 3 тыс. рублей в месяц, «Максимум» — до 5 тыс. рублей.



Клиентам Альфа-Банка также доступна кредитная карта CashBack, напоминают в банке.