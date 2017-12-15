Альфа-Банк предлагает клиентам Промсвязьбанка возможность в период с 16 по 31 декабря 2017 года бесплатно оформить карту CashBack. Оформить карту можно на сайте Альфа-Банка, а также в любом его отделении.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
Чтобы получить cash back в размере 10% на всех заправках и 5% в любых кафе, барах и ресторанах, а также 1% на все покупки, достаточно тратить по карте от 20 тыс. рублей в месяц на любые покупки.
В Альфа-Банке уточняют, что cash back действует абсолютно на всех АЗС и в любых точках общественного питания по всему миру, без привязки к конкретным сетям и брендам. «Возвращаются деньги, а не мили или бонусы, как это часто бывает в бонусных программах. Их можно потратить на все что угодно либо снять в банкомате. Стоит отметить, что сейчас на российском рынке нет предложений с подобными ставками и на АЗС, и в ресторанах», — говорится в сообщении «Альфы».
Максимальная сумма возврата зависит от пакета услуг, в рамках которого оформляется карта. У владельцев пакета услуг «Оптимум» сумма возврата составит 2 тыс. рублей, «Комфорт» — 3 тыс. рублей в месяц, «Максимум» — до 5 тыс. рублей.
Клиентам Альфа-Банка также доступна кредитная карта CashBack, напоминают в банке.
С 15 декабря Альфа-Банк объявляет акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей — клиентов Промсвязьбанка.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.