У Банка России есть все необходимые инструменты, чтобы не реагировать на любые внешние шоки, связанные с санкциями, заявила в ходе конференции по денежно-кредитной политике глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы учитываем возможное влияние внешних факторов. Они могут быть разные, в том числе и политические. В базовом варианте прогноза мы исходим из неизменности санкций, но, безусловно, мы учитываем такую вероятность, делаем оценки. В нас были определенные выкладки по тому, как могут повлиять те или иные ограничения. Возможно повышение волатильности на определенных рынках, но, на наш взгляд, оно будет краткосрочным. У Центробанка есть все инструменты для того, чтобы не допустить какого-то возрастания рисков для финансовой стабильности. Кроме того, с точки зрения денежно-кредитной политики, умеренная жесткость денежно-кредитной политики позволяет нам реагировать на любые внешние шоки, не прибегая к вынужденному повышению ставки», — рассказала она.