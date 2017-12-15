Центробанк рассчитывает провести докапитализацию Промсвязьбанка в течение трех месяцев. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Мы рассчитываем, что все эти мероприятия могут завершиться достаточно быстро, в пределах трех месяцев, благодаря тому, что мы сразу переходим на вторую фазу оздоровления. Банк находится под оперативным контролем временной администрации и управляющей компании», — сказал он.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
По словам представителя ЦБ, в течение трех месяцев будет проведена докапитализация, вхождение Банка России в капитал кредитной организации, формирование ее новых органов управления.
«Но на этом финансовое оздоровление полностью не заканчивается», — добавил Поздышев.
После этих мероприятий банк начнет выполнять все минимальные нормативы и к нему не будут применяться льготные условия, подчеркнул он.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.