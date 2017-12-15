Центробанк рассчитывает провести докапитализацию Промсвязьбанка в течение трех месяцев. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Мы рассчитываем, что все эти мероприятия могут завершиться достаточно быстро, в пределах трех месяцев, благодаря тому, что мы сразу переходим на вторую фазу оздоровления. Банк находится под оперативным контролем временной администрации и управляющей компании», — сказал он.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

По словам представителя ЦБ, в течение трех месяцев будет проведена докапитализация, вхождение Банка России в капитал кредитной организации, формирование ее новых органов управления.



«Но на этом финансовое оздоровление полностью не заканчивается», — добавил Поздышев.

После этих мероприятий банк начнет выполнять все минимальные нормативы и к нему не будут применяться льготные условия, подчеркнул он.