Промсвязьбанк столкнулся с проблемами вследствие сочетания нескольких факторов. Об этом заявил на пресс-конференции зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
«У каждого проблемного банка есть своя история. Здесь следует отметить три момента. Исторически, когда банк начинал функционировать, он не был нацелен на кредитование собственников. Исторически банк выдавал рыночные кредиты. Начиная с предыдущего кризиса 2008 года и заканчивая кризисом 2014-го большой объем рыночных кредитов, которые были выданы независимым от банка собственникам компаний, стал проблемой. Собственники банка выбрали стратегию, когда проблемные предприятия или стройки стали забираться или переводиться на баланс банка или отдельных компаний. Вроде бы нормальная работа с проблемными активами. Но банк из банка рыночного стал превращаться в банк, который в основном финансирует предприятия и проекты собственников. Для того чтобы эти проблемные кредиты вернуть, пришлось еще дофинансировать. Собственник забирает проблемную стройку… если забираешь стройку, ее надо достроить и, соответственно, дофинансировать. Таким образом, доля проектов, связанная с собственниками, увеличивалась. Это первый проблемный момент», — рассказал Поздышев.
В качестве еще двух причин возникновения проблем у Промсвязьбанка он назвал субординированные инструменты и участие Промсвязьбанка в санации Автовазбанка.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.