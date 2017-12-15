Промсвязьбанк столкнулся с проблемами вследствие сочетания нескольких факторов. Об этом заявил на пресс-конференции зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

«У каждого проблемного банка есть своя история. Здесь следует отметить три момента. Исторически, когда банк начинал функционировать, он не был нацелен на кредитование собственников. Исторически банк выдавал рыночные кредиты. Начиная с предыдущего кризиса 2008 года и заканчивая кризисом 2014-го большой объем рыночных кредитов, которые были выданы независимым от банка собственникам компаний, стал проблемой. Собственники банка выбрали стратегию, когда проблемные предприятия или стройки стали забираться или переводиться на баланс банка или отдельных компаний. Вроде бы нормальная работа с проблемными активами. Но банк из банка рыночного стал превращаться в банк, который в основном финансирует предприятия и проекты собственников. Для того чтобы эти проблемные кредиты вернуть, пришлось еще дофинансировать. Собственник забирает проблемную стройку… если забираешь стройку, ее надо достроить и, соответственно, дофинансировать. Таким образом, доля проектов, связанная с собственниками, увеличивалась. Это первый проблемный момент», — рассказал Поздышев.



В качестве еще двух причин возникновения проблем у Промсвязьбанка он назвал субординированные инструменты и участие Промсвязьбанка в санации Автовазбанка.