Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 0,39% и составил 2 143,99 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,44% до 1 148,27 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,09%, «АЛРОСы» — на 0,33%, «Газпрома» — на 0,63%, Московской биржи — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,66%.



«Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС в отсутствие дополнительной поддержки в пятницу, 15 декабря, просели на 0,39—0,44%. Банк России сегодня решил понизить ключевую ставку не на 25 базисных пунктов, как мы предполагали, а на 50 базисных пунктов, до 7,75%. Но сильной реакции на сюрприз от регулятора не последовало. Таким образом, очевидно, что ситуация с курсом доллара США вряд ли будет развиваться в неожиданном русле», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.