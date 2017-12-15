Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы должны будут выйти из капитала других кредитных организаций, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, отвечая на вопросы журналистов.

«В силу того, что Промсвязьбанк будет докапитализирован из средств Фонда консолидации банковского сектора, собственникам Промсвязьбанка будет предъявлено требование о выходе из капитала других кредитных организаций до порога 10%. В течение 90 дней» , — отметил он.

Напомним, банк «Возрождение» был приобретен основными акционерами Промсвязьбанка в 2015 году.



Банк «Возрождение» является финансово устойчивым, и у регулятора нет к нему вопросов, заявил Поздышев. «В целом к банку «Возрождение» по банковому надзору не было никаких претензий по результатам проверки, нет и сейчас. По нашему мнению, это финансово устойчивый банк», — сказал он.

В конце октября сообщалось, что вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку откладывается, будет рассмотрен альтернативный вариант развития банков. «Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении банка «Возрождение» к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка «Возрождение» digital-bank», — говорилось в релизе ПСБ.

Центробанк в пятницу, 15 декабря, принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации.

​«Возрождение»: «Никаких замечаний у регулятора к нам нет» Деятельность банка «Возрождение» не подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Промсвязьбанк ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС. Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.