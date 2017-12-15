Центробанк зафиксировал незначительный отток клиентских средств из Промсвязьбанка в пятницу, 15 декабря, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.
«Пока отток клиентских средств незначительный, но это только первый день. Нужно будет посмотреть, как банк пройдет субботу, воскресенье и понедельник. Но по сравнению с двумя предыдущими случаями санации через Фонд консолидации банковского сектора ожидается меньший отток денежных средств», — сказал Поздышев.
Он объяснил, что «и клиенты банков, и собственники компаний, которые сотрудничают с банком уже понимают, что будет происходить».
«Сейчас операционное управление находится по контролем ЦБ и в течение двух — трех месяцев банк докапитализируют. То есть все понимают, что риски неисполнения банком своих обязательств минимальны», — указал Поздышев.
В пятницу, 15 декабря, ЦБ сообщил, что утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.