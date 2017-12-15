Центробанк зафиксировал незначительный отток клиентских средств из Промсвязьбанка в пятницу, 15 декабря, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Пока отток клиентских средств незначительный, но это только первый день. Нужно будет посмотреть, как банк пройдет субботу, воскресенье и понедельник. Но по сравнению с двумя предыдущими случаями санации через Фонд консолидации банковского сектора ожидается меньший отток денежных средств», — сказал Поздышев.

Он объяснил, что «и клиенты банков, и собственники компаний, которые сотрудничают с банком уже понимают, что будет происходить».

«Сейчас операционное управление находится по контролем ЦБ и в течение двух — трех месяцев банк докапитализируют. То есть все понимают, что риски неисполнения банком своих обязательств минимальны», — указал Поздышев.

В пятницу, 15 декабря, ЦБ сообщил, что утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.