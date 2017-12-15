Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 4 копейки и составил 58,8 рубля. Курс евро понизился на 12 копеек, остановившись на отметке 69,18 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,06 рубля, минимальный — 58,74. Всего за торговый день совершены 20 534 сделки на 2 млрд 662 млн 231 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,67 рубля, минимальный — 69,15. Всего за торговый день совершены 5 703 сделки на 385 млн 29 тыс. евро.