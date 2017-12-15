Чистый отток капитала из частного сектора РФ сократится в 2019—2020 годах до 8—9 млрд долларов с 16 млрд в 2018-м. Такой прогноз приводится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов.

​Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала в 2018 году

Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов, заявила в ходе конференции по денежно-кредитной политике глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как следует из доклада о ДКП, в 2018 году, по прогнозу ЦБ, российские активы останутся привлекательными для иностранных инвесторов, что будет отражено в сохранении премии за риск на Россию вблизи текущих относительно низких значений (около 150 базисных пунктов). В то же время возможности резидентов по наращиванию иностранных активов также будут улучшаться на фоне роста доходов субъектов экономики. Темпы роста вложений в иностранные активы и, соответственно, чистого кредита частного сектора остальному миру прогнозируются на более высоком уровне, чем в сентябрьском докладе, с учетом более значительных ожидаемых доходов от внешнеэкономической деятельности на фоне сохранения повышенных цен на нефть, поясняет регулятор. Оценка сальдо текущего счета платежного баланса также пересмотрена в сторону повышения, в первую очередь в связи с пересмотром вверх прогноза поступлений по экспорту.

«В дальнейшем на прогнозном горизонте по мере снижения цен на нефть поступления по экспорту будут постепенно уменьшаться. В результате сальдо текущего счета сократится с 43 млрд долларов в 2018 году до уровня около 12 млрд в 2019-м и около 3 млрд долларов в 2020-м. Премия за риск на Россию скорректируется до уровня около 170 базисных пунктов. При этом ожидается некоторое снижение чистого кредитования частным сектором остального мира — до уровня порядка 8—9 млрд долларов в 2019—2020 годах после 16 млрд долларов в 2018 году», — говорится в документе ЦБ.

ЦБ: чистый отток капитала из России в январе — ноябре достиг 28 млрд долларов

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за 11 месяцев составил 28 млрд долларов против 8,2 млрд за аналогичный период 2016 года. Такие предварительные данные приводятся в опубликованной Центробанком «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2017 года».