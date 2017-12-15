Чистый отток капитала из частного сектора РФ сократится в 2019—2020 годах до 8—9 млрд долларов с 16 млрд в 2018-м. Такой прогноз приводится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов.

​Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала в 2018 году Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов, заявила в ходе конференции по денежно-кредитной политике глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как следует из доклада о ДКП, в 2018 году, по прогнозу ЦБ, российские активы останутся привлекательными для иностранных инвесторов, что будет отражено в сохранении премии за риск на Россию вблизи текущих относительно низких значений (около 150 базисных пунктов). В то же время возможности резидентов по наращиванию иностранных активов также будут улучшаться на фоне роста доходов субъектов экономики. Темпы роста вложений в иностранные активы и, соответственно, чистого кредита частного сектора остальному миру прогнозируются на более высоком уровне, чем в сентябрьском докладе, с учетом более значительных ожидаемых доходов от внешнеэкономической деятельности на фоне сохранения повышенных цен на нефть, поясняет регулятор. Оценка сальдо текущего счета платежного баланса также пересмотрена в сторону повышения, в первую очередь в связи с пересмотром вверх прогноза поступлений по экспорту.



«В дальнейшем на прогнозном горизонте по мере снижения цен на нефть поступления по экспорту будут постепенно уменьшаться. В результате сальдо текущего счета сократится с 43 млрд долларов в 2018 году до уровня около 12 млрд в 2019-м и около 3 млрд долларов в 2020-м. Премия за риск на Россию скорректируется до уровня около 170 базисных пунктов. При этом ожидается некоторое снижение чистого кредитования частным сектором остального мира — до уровня порядка 8—9 млрд долларов в 2019—2020 годах после 16 млрд долларов в 2018 году», — говорится в документе ЦБ.