Банк России считает необходимым исследовать сделки по продаже акций Промсвязьбанка негосударственными пенсионными фондами, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Мы видим сделки. Пока из того, что видно, — негосударственные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка и приобрели облигации Промсвязьбанка. Сделки биржевые. Но мы считаем, что эти сделки должны быть тщательного расследованы и проанализированы с точки зрения инсайдерской информации. После расследования можно будет делать какие-то выводы и заключения», — заявил Поздышев.

Он отметил, что Центробанк не видел попыток вывести активы из банка.

«Пока рано говорить, но дистанционно мы не видели каких-то необычных сделок или попыток вывода активов. Последние сделки действительно нуждаются в расследовании» — добавил Поздышев.

Центробанк в пятницу, 15 декабря, принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации.

В ЦБ назвали причины проблем Промсвязьбанка Промсвязьбанк столкнулся с проблемами вследствие сочетания нескольких факторов. Об этом заявил на пресс-конференции зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.