Ставки по ипотеке в России за период с 2014 года снизились сильнее ключевой ставки. Об этом заявили в АИЖК, комментируя очередное, шестое в этом году, снижение ключевой ставки Банка России — на 0,5 процентного пункта, с 8,25% до 7,75% годовых.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В АИЖК напомнили, что с августа 2014 года ключевая ставка находилась на уровне 8% и более. На тот период ставки по ипотеке составляли около 12,2—12,3%. Сейчас ставки по ипотеке опустились до рекордно низкого уровня: в октябре средняя ставка по выданным кредитам составила 9,95%, а ставки предложения основных кредиторов начинаются от 9—9,5%. Такой уровень ставок на 2,5—3 п. п. ниже уровня 2014 года при сопоставимом уровне ключевой ставки, отмечают в агентстве.

Сравнивая динамику ключевой ставки и ипотечных ставок, в АИЖК указывают, что в начале декабря 2016 года ключевая ставка Банка России составляла 10%, а ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на уровне 12,7% годовых. «С учетом принятого сегодня решения ключевая ставка Банка России снизилась до 7,75%, а ипотеку можно получить по ставкам 9,5%. Таким образом, ставки по ипотеке снизились сильнее ключевой ставки Банка России», — заключают в АИЖК.



Там ожидают продолжения снижения ставок по ипотеке в 2018 году. Хотя следующее заседание Банка России, на котором возможно очередное снижение ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года, основные ипотечные кредиторы уже сейчас будут корректировать ценовые параметры своих продуктов с учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки, полагают в АИЖК.