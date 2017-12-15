Центробанк может снизить ключевую ставку до 7,5% уже в марте 2018 года, пишет главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова в своем аналитическом обзоре.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%.

«Хотя понижение ставки на 50 базисных пунктов сегодня оказалось сюрпризом, оно не противоречит нашему среднесрочному пониманию политики ЦБ. Мы все еще придерживаемся нашего ориентира по ставке 7,5% — дна в текущем цикле понижения ставки. Тем не менее, мы считаем, что этот уровень будет достигнут скорее в конце первого квартала 2018 года, на заседании ЦБ 23 марта. Что касается предстоящего заседания ЦБ 9 февраля, мы очень сомневаемся в том, что понижение ставки будет базовым сценарием», — считает она.

Во-первых, из-за того, что ЦБ указал на то, что допускает возможность «некоторого снижения ключевой ставки» в первом полугодии 2018-го. Во-вторых, в конце января—начале февраля Россия может столкнуться с новой волной санкций, которая в наиболее пессимистическом сценарии, может оказать существенный негативный эффект на курс и стоимость фондирования в России, указывает Орлова.

«Сегодняшний комментарий звучит так, как будто ЦБ все больше обеспокоен низкой инфляцией: судя по всему, в сегодняшнем релизе изменилась и риторика в отношении текущего инфляционного тренда. Если в предыдущих комментариях ЦБ, хотя и упоминалось о замедлении инфляции, но акцент всегда был на среднесрочных инфляционных рисках. Однако в сегодняшнем релизе ЦБ явно указывает на то, что «принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%». Мы воспринимаем это как сигнал к тому, что монетарные власти все сильнее обеспокоены масштабом дезинфляционного тренда, тогда как в предыдущих комментариях указывали на то, что текущее замедление инфляции — это предсказуемый тренд», 1 заключила Орлова.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.