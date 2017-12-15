Центробанк может снизить ключевую ставку до 7,5% уже в марте 2018 года, пишет главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова в своем аналитическом обзоре.
Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%.
«Хотя понижение ставки на 50 базисных пунктов сегодня оказалось сюрпризом, оно не противоречит нашему среднесрочному пониманию политики ЦБ. Мы все еще придерживаемся нашего ориентира по ставке 7,5% — дна в текущем цикле понижения ставки. Тем не менее, мы считаем, что этот уровень будет достигнут скорее в конце первого квартала 2018 года, на заседании ЦБ 23 марта. Что касается предстоящего заседания ЦБ 9 февраля, мы очень сомневаемся в том, что понижение ставки будет базовым сценарием», — считает она.
Во-первых, из-за того, что ЦБ указал на то, что допускает возможность «некоторого снижения ключевой ставки» в первом полугодии 2018-го. Во-вторых, в конце января—начале февраля Россия может столкнуться с новой волной санкций, которая в наиболее пессимистическом сценарии, может оказать существенный негативный эффект на курс и стоимость фондирования в России, указывает Орлова.
«Сегодняшний комментарий звучит так, как будто ЦБ все больше обеспокоен низкой инфляцией: судя по всему, в сегодняшнем релизе изменилась и риторика в отношении текущего инфляционного тренда. Если в предыдущих комментариях ЦБ, хотя и упоминалось о замедлении инфляции, но акцент всегда был на среднесрочных инфляционных рисках. Однако в сегодняшнем релизе ЦБ явно указывает на то, что «принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%». Мы воспринимаем это как сигнал к тому, что монетарные власти все сильнее обеспокоены масштабом дезинфляционного тренда, тогда как в предыдущих комментариях указывали на то, что текущее замедление инфляции — это предсказуемый тренд», 1 заключила Орлова.
Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.