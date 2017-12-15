Многие крупные компании не выходят на рынок капитала из-за необходимости соблюдать требование по раскрытию информации, что тормозит развитие облигационного рынка в России. Об этом сообщил замглавы управления реализации стратегических проектов ЦБ Владимир Шаповалов на конференции «Облигации-2017» на Московской бирже.

«Есть дефицит качественных эмитентов. Например, есть крупные компании, которые никогда не выходили на публичный рынок, но они столкнулись с проблемами прозрачности. Они готовы платить двузначные ставки по кредитам, закладывать все, что есть в банк, и давать поручительства, но не раскрывать неограниченному кругу информацию о себе», — сказал Шаповалов.

По его словам, «это колоссальный барьер», «сложно это поломать, но мы надеемся на лучшее».

Бондизация, то есть процесс развития рынка облигаций России, — одна из стратегических целей, прописанных в основных направлениях развития финансовых рынков Банка России, напомнил он. «Тут прозвучала цифра — в обращении в РФ находятся облигации на 11 триллионов рублей. Много это или мало? Вот в Китае — 11 триллионов долларов. Так что мы считаем, что можно и больше (в России)», — добавил Шаповалов.

По его словам, в регионах много компаний, которые даже не знают про долговые инструменты, по которым ставка купона ниже, чем по кредиту. «Даже региональные власти не знают и продолжают кредитоваться в банках. Мы полгода, с апреля по октябрь, активно ездили по регионам, семь федеральных округов, и объясняли о преимуществах бондов», — рассказал он.

При этом Банк России в 2017 году перевыполнил KPI (ключевые показатели эффективности): доля облигаций в общем объеме заимствований юрлиц достигла 19,6%, хотя цель была 17%, заключил Шаповалов.