Михаил Расстригин — помощник главы Минэкономразвития Максима Орешкина — назначен заместителем министра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.
Расстригин стал помощником министра экономического развития в начале ноября. До назначения в министерство Михаил Расстригин возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента «ВТБ Капитала».
Ранее в МЭР подчеркивали, что авторитетный международный журнал Institutional Investor неоднократно признавал Расстригина лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.
Министерство экономического развития РФ сообщает о новых назначениях. Как следует из сообщения ведомства, укрепление команды связано с реализацией приоритетных проектов «Фабрика проектного финансирования» и «Инфраструктурная ипотека».