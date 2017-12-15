Михаил Расстригин — помощник главы Минэкономразвития Максима Орешкина — назначен заместителем министра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Расстригин стал помощником министра экономического развития в начале ноября. До назначения в министерство Михаил Расстригин возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента «ВТБ Капитала».

Ранее в МЭР подчеркивали, что авторитетный международный журнал Institutional Investor неоднократно признавал Расстригина лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.