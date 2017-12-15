Агентство по страхованию вкладов 6 декабря подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров банка «Екатерининский» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. С бывшего председателя правления, члена совета директоров и одного из акционеров банка Эдуарда Будишевского, бывших членов правления Александра Бахматова, Татьяны Куприковой, Янины Хальчицкой и Киры Козадаевой, а также с бывшего президента, председателя совета директоров и совладельца банка Павла Гольдмана АСВ требует 1 млрд 410,19 млн рублей, следует из сегодняшнего сообщения агентства.

Лицензия у «Екатерининского» была отозвана 17 марта прошлого года. В июне 2016-го банк был признан банкротом, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Согласно опубликованным в августе данным Центробанка, «дыра» в балансе кредитной организации составила почти 1,4 млрд рублей.



СМИ в начале текущего года сообщали об объявлении в международный розыск Гольдмана и аресте Будишевского, а также экс-зампреда Бахматова и бывшего члена совета директоров «Екатерининского», начальника отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якова Крейнина по делу о крупномасштабном хищении средств VIP-вкладчиков банка.

