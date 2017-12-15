Оператор сотовой связи МТС ведет переговоры о покупке Ticketland — компании, которая продает билеты на спектакли, концерты, мюзиклы, спортивные и другие развлекательные мероприятия через театральные кассы, на своем сайте и мобильное приложение. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два своих источника. Сумма сделки, по данным агентства, может составить 3—3,5 млрд рублей (51—60 млн долларов).

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сказал, что компания «смотрит на разные активы в разных отраслях». «Если будут какие-то решения, мы сообщим об этом», — сказал он. Гендиректор Ticketland Виталий Виноградов заявил РБК, что компания доступна для продажи, однако отказался прокомментировать возможность сделки с МТС и ее параметры. «Ticketland является частью фонда iTech Capital. Все активы фонда доступны для продажи», — добавил он. Партнер фонда iTech Capital Алексей Соловьев, одного из акционеров Ticketland, отказался от комментариев. Однако факт переговоров подтвердили два источника РБК, близких к разным сторонам сделки.

Ticketland продает более 3,5 млн билетов в год, по собственным данным, занимает 30% рынка билетов на мероприятия в Москве. По оценке журнала Forbes, стоимость Ticketland составляет 84,2 млн долларов, а компания занимает 20-е место в рейтинге крупнейших интернет-компаний в России в 2017 году. У сайта компании 10 млн пользователей в год.

По данным Kartoteka, основное юрлицо Ticketland — ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (МДТЗК) — принадлежит кипрской «Фолдбан Инвестментс лтд». Выручка компании в 2016 году — 1,03 млрд рублей, чистая прибыль — 264 млн рублей.

Оператор связи МТС ранее вышел на ИТ-рынок (системная интеграция, информационная безопасность и др.) и начал работать в новых сегментах телекоммуникационного рынка (фиксированной связи, платного телевидения и др.). В октябре этого года МТС объявила, что выходит на рынок дополнительного образования и будет предлагать курсы своего корпоративного университета другим компаниям. Как говорил источник РБК, близкий к МТС, компания рассчитывает зарабатывать на обучении «сотни миллионов рублей в год».

При этом МТС не единственный сотовый оператор в России, кто интересуется покупкой интернет-компаний. В начале этого года его основной конкурент «МегаФон» приобрел за 740 млн долларов 15,2% обыкновенных (63,8% голосующих) акций интернет-холдинга Mail.Ru Group. Как объяснял представитель «МегаФона», сделка должна помочь оператору увеличить долю «цифровых абонентов» в базе.