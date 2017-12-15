Операции Минфина России по приобретению иностранной валюты в целях пополнения Фонда национального благосостояния продолжат оказывать некоторое воздействие на рубль в сторону ослабления. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В разделе доклада, где представлен макроэкономический сценарий с ростом цен на нефть, говорится, что такие операции Минфина, как и в базовом сценарии, приведут к росту международных резервов на протяжении всего прогнозного периода. ЦБ отмечает, что, по его оценкам, воздействие на рубль в сторону ослабления окажет повышательное влияние на темпы роста потребительских цен в России, однако не будет препятствовать поддержанию их на уровне, близком к 4%, на прогнозном горизонте.

В Минфине в пятницу заявили, что его ежемесячные покупки иностранной валюты с февраля 2017 года позволили снизить зависимость бюджета, рубля и инфляции от волатильности нефтяных цен. Ранее в ЦБ подчеркивали, что операции Минфина с валютой в рамках переходного бюджетного правила не стоит рассматривать как инструмент влияния на курс.



Минфин: покупки валюты в 2017 году снизили зависимость бюджета, рубля и инфляции от нефти​ Ежемесячные покупки иностранной валюты Минфином РФ с февраля 2017 года позволили снизить зависимость бюджета, рубля и инфляции от волатильности нефтяных цен, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ТАСС, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор ожидает увеличения объемов операций Минфина на валютном рынке в 2018 году в рамках нового бюджетного правила.

Как напоминает Центробанк в докладе о ДКП, с февраля 2017 года начал функционировать временный механизм операций по покупке/продаже валюты Минфином в размере дополнительных (выпадающих) нефтегазовых доходов (по отношению к базовым нефтегазовым доходам бюджета, заложенным в законе о бюджете на 2017 год и рассчитанным исходя из базовой цены на нефть Urals 40 долларов за баррель и среднегодового курса доллара США 67,5 рубля). С 2018 года начинает функционировать регулярное бюджетное правило, среди отличий которого — использование в расчетах текущего курса рубля, а не зафиксированного в законе о бюджете.



В числе прочего отмечается, что внутригодовые изменения дефицита бюджета, связанные с отклонением фактического курса рубля от прогнозного, будут балансироваться исключительно при помощи корректировки программы заимствований, а не изменений программы использования средств ФНБ. Так, ослабление рубля относительно прогноза будет способствовать росту доходов и сокращению дефицита бюджета, что позволит уменьшить объем размещения облигаций федерального займа. По оценкам Банка России, рост фактического курса доллара США на 1 рубль относительно прогнозного уровня позволит сократить размещение ОФЗ на 80—85 млрд рублей.