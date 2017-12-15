Внешэкономбанк закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-10. Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей со сроком погашения через 2,5 года с даты начала размещения, указано в сообщении ВЭБа, распространенном в пятницу.

Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном по ставке купона 8,2—8,4% годовых. По результатам закрытия книги заявок ставка купона была определена по нижней границе диапазона и составила 8,2% годовых.

Размещение облигаций состоится 21 декабря на Московской бирже.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Совкомбанк. Депозитарием выпуска является НРД.



На днях ВЭБ также сообщил о дебютном размещении краткосрочных — двухнедельных — облигаций.