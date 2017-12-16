У жителя столицы 15 декабря похитили доллары и евро на сумму 23,7 млн рублей, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.



«В 18:40 в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе «Батони» на Комсомольском проспекте неизвестные ему мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него 300 тысяч евро и 50 тысяч долларов», — рассказал источник в МВД. Материальный ущерб составил 23,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России («Мошенничество»).

Аналогичный случай произошел в Москве в середине ноября. У мужчины на встрече, где он планировал купить криптовалюту, похитили 15 млн рублей. Один из участников сделки совершил телефонный звонок, после которого в офис «вошли шесть-восемь человек по описанию крепкого телосложения», которые под угрозой насилия забрали деньги.