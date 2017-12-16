Россия в октябре увеличила вложения в американские казначейские ценные бумаги до 105 млрд долларов, сообщает Министерство финансов США.



Центробанк не исключил покупку суверенного долга РФ в случае санкций США.

В августе портфель американских бондов составлял 105,4 млрд долларов, в сентябре он сократился до 103,9 млрд, но теперь Россия отыграла это сокращение, вложив 1,1, млрд.

Год назад вложения России в американские облигации составляли 74,6 млрд долларов, то есть за это время они выросли на 41,8%.