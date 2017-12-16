Президент США Дональд Трамп обвинит Китай в «экономической агрессии» в рамках объявления своей стратегии нацбезопасности в понедельник, 18 декабря. Financial Times рассматривает это как «знак разочарования Трампа неспособностью использовать контакт с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы убедить Пекин отреагировать на обеспокоенность США в области торговли».



Источники издания, знакомые с новой стратегией национальной безопасности — официальным документом, который представляют президенты США со времен Рональда Рейгана, — отмечают более жесткую позицию Вашингтона по отношению к Китаю.

«Стратегия нацбезопасности, скорее всего, определит Китай как конкурента в каждой сфере. Не просто конкурентом, но и угрозой, и поэтому, по мнению многих в этой администрации, соперником», — приводит газета слова своего источника.

После апрельской встречи с Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго Трамп занял менее воинственную позицию по отношению к Китаю, пишет FT, но в последние неколько месяцев президент США все больше раздражается слабым прогрессом по вопросу торгового дефицита США и Китая. Уже на саммите АТЭС, прошедшем в ноябре во Вьетнаме, Трамп обещал покончить с «хроническими нарушения правил торговли».

США уже объявляли на официальном уровне об обеспокоенности политикой Китая. Так, 19 августа, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер по поручению Трампа начал расследование в отношении правительства Китая по подозрению в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также в дискриминации и ограничении американской торговли. В Китае обещали отвечать на любые ограничения торговли.