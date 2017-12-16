Платежная система «Яндекс.Касса» предупредила своих клиентов о том, что временно отключила возможность проводить платежи через мобильные терминалы (mPOS). Как объясняется в рассылке, временная приостановка проведения платежей через mPOS связана с введением процедуры санации в Промсвязьбанке.



В пресс-службе «Яндекс.Денег», которой принадлежит сервис «Яндекс.Касса», РБК подтвердили рассылку. «Все платежи через мобильные терминалы проводил Промсвязьбанк. В связи с заявлением ЦБ РФ о назначении временной администрации в этом банке платежи через mPOS пришлось отключить до получения от Промсвязьбанка гарантий об исполнении им своих обязательств», — говорится в тексте письма.

В компании добавили, что платежная система параллельно работает над подключением эквайринга от другого банка. Это позволит в любом случае возобновить прием оплаты через мобильные терминалы, подчеркнули в компании.

Пока же «Яндекс.Касса» рекомендует своим клиентам в качестве временной альтернативы выставлять счета из личного кабинета «Яндекс.Кассы» на электронную почту клиентов.

Позднее в пресс-службе «Яндекс. Денег» уточнили, что на бизнесе «Яндекс.Кассы» ситуация с отключением mPos не скажется. «Доля клиентов кассы, которые использовали для приема оплат mPos, по количеству и обороту была незначительной. Основная часть клиентов «Яндекс.Касса» использует для приема платежей онлайн-оплаты на сайте. В случае с онлайн-эквайрингом у кассы несколько банков-партнеров, система работает стабильно», — заверили в компании.

Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря. Как объяснил регулятор, причинами такой меры стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. Основные совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы считают, что причиной, по которой государство было вынуждено вмешаться в ситуацию, стали «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке».

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.