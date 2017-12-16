Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после вынесения приговора Замоскворецким судом был доставлен в СИЗО «Матросская тишина» федерального подчинения. Там его в пятницу посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, по словам которого Улюкаев пожаловался членам комиссии на высокое давление.



«На наш вопрос, как он себя чувствует, Улюкаев ответил, что терпимо, но давление после суда у него подскочило. Он сказал, что в СИЗО его осмотрел врач и выдал таблетки», — отметил Мельников. Ответственный секретарь ОНК также рассказал, что Улюкаев был доставлен в СИЗО без вещей, без лекарств, которые он постоянно принимает и без медицинских документов.

«Вещей при нем не было, и он сказал, что лекарств, которые постоянно ему прописаны, при себе у него тоже нет. Мы рекомендовали администрации СИЗО обратить особое внимание на его состояние здоровья, поскольку лекарства ему могут передать родственники не ранее понедельника», — добавил Мельников.

Ответственный секретарь ОНК сказал, что члены комиссии нашли Улюкаева в камере так называемого сборного отделения, куда заключенные помещаются сразу после прибытия в изолятор или находятся в ожидании отправки в суд или другие СИЗО.