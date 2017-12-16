Герман Греф считает Google и Amazon конкурентами крупнейшего российского банка — Сбербанка — из-за интереса этих компаний к финансовым сервисам. Такое мнение президент — председатель правления Сбербанка высказал, открывая центр обработки данных «Сколково».

«Это не вопрос в том, что мы будем с ними конкурировать, вопрос в том — что они уже конкурируют. Наше предположение, что в ближайшие годы они в полной мере выйдут на нашу площадку. Мы должны быть столь же вооружены технологиями, насколько вооружены эти игроки. Уже в следующем году мы увидим различные финансовые организации этих технологических гигантов в мире», — сказал Греф, комментируя возможную конкуренцию Сбербанка с Google и Amazon.



По мнению Грефа, 2018 год станет переломным для этих крупнейших мировых компаний и их интерес к финансовым сервисам будет очевиден.

«Шаг за шагом они будут все больше входить в финансовую индустрию, это абсолютно очевидная перспектива, несмотря на то что пока они это отрицают. Если банки не сумеют с ними конкурировать, они будут выигрывать конкуренцию. Поэтому мы приняли для себя стратегию не оборонную, а наступающую», — отметил глава Сбербанка.