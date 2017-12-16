Сбербанк открыл один из крупнейших в Европе и самый большой в России центр обработки данных (ЦОД) «Сколково» в одноименном инновационном центре. В торжественной церемонии запуска первой очереди ЦОД приняли участие глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и президент «Сколково» Виктор Вексельберг.
«Строительные расходы составили примерно 14 млрд рублей, это строительство четырех очередей. Сейчас в стадии окончания строительства находится пятая очередь, и мы должны принять в ближайшее время еще решение о строительстве шестой очереди. Пока нам достаточно четырех очередей, пятую очередь мы уже просматриваем под подробности нашей экосистемы, и шестая очередь — это перспективы», — сказал Греф журналистам.
По его словам, срок окупаемости проекта составит два года. В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что в новом ЦОД использовано много технологий отечественного производства. «Причем некоторые (системы) созданы специально для этого ЦОД», — отметил он.
Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник, 18 декабря, рассмотрит четыре дорожные карты по программе «Цифровая экономика РФ».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.