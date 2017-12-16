Сбербанк открыл один из крупнейших в Европе и самый большой в России центр обработки данных (ЦОД) «Сколково» в одноименном инновационном центре. В торжественной церемонии запуска первой очереди ЦОД приняли участие глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и президент «Сколково» Виктор Вексельберг.



«Строительные расходы составили примерно 14 млрд рублей, это строительство четырех очередей. Сейчас в стадии окончания строительства находится пятая очередь, и мы должны принять в ближайшее время еще решение о строительстве шестой очереди. Пока нам достаточно четырех очередей, пятую очередь мы уже просматриваем под подробности нашей экосистемы, и шестая очередь — это перспективы», — сказал Греф журналистам.

По его словам, срок окупаемости проекта составит два года. В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что в новом ЦОД использовано много технологий отечественного производства. «Причем некоторые (системы) созданы специально для этого ЦОД», — отметил он.

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник, 18 декабря, рассмотрит четыре дорожные карты по программе «Цифровая экономика РФ».