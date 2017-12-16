Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что России грозят новые финансовые санкции.



По его мнению, эти санкции, возможно, будут наложены на выпуски государственных облигаций.

«У нас значительную часть облигаций федерального займа покупают иностранные участники, потому что доверяют нашему курсу, потому что это надежная и доходная инвестиция, по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой Россия выглядит намного лучше», — сказал Силуанов в Казани.

Министр отметил, что готовятся к этому путем снижения дефицита бюджета РФ, чтобы снизить зависимость бюджета от возможного снижения выпуска облигаций, также будут сокращены траты федеральных резервов, которые в будущем году будут минимальными.