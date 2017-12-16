Греция отложила подписание сделки по продаже мажоритарного пакета акций (67%) своего второго по величине порта Салоники. Это произошло после того, как в российском Промсвязьбанке, который выступал гарантом сделки, ввели временную администрацию, сообщает Reuters.



«Подписание соглашения перенесено на 21 декабря по причине форс-мажорных обстоятельств с участием Промсвязьбанка — эмитента гарантийного письма сделки», — сказано в сообщении греческого Фонда приватизации имущества (HRADF), пишет Reuters.

Международный тендер на концессию порта до 2051 года выиграл консорциум трех компаний (Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS), предложивший за 67% акций порта Салоники 231,9 млн евро.

Как сообщал ранее HRADF, общая стоимость договора составляет 1,1 млрд евро, поскольку (помимо выплаты 231,9 млн) соглашение включает обязательные инвестиции в размере 180 млн в следующие семь лет и ожидаемый доход для Греции от концессионного соглашения общей стоимостью более 170 млн.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. Причинами санации одного из крупнейших частных игроков на российском банковском рынке стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка, пояснил регулятор.