Замоскворецкий суд Москвы постановил уничтожить элитное вино, которое глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил еще действующему министру Алексею Улюкаеву вместе с 2 млн долларов, сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.



«Доказательства по делу, в том числе четыре наполненные бутылки вина, подлежат уничтожению», – сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что речь идет о вине «Усадьба Дивноморское Сира Дивноморское» 2012 года и «Усадьба Дивноморское Восточный склон Дивноморское» 2013 года.

Вино будет уничтожено после вступления приговора в силу.

Ранее Басманный суд Москвы постановил уничтожить колбасу и мясные изделия, подаренные Сечиным Улюкаеву.

Напомним, в пятницу Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти». Кроме того, суд также назначил Улюкаеву штраф в размере 130 млн рублей и лишил его права занимать государственные должности. Мера пресечения экс-министру изменена на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.