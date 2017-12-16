СК «Согласие» и Хоум Кредит Банк заключили два генеральных договора страхования имущества юрлиц. Суммарный лимит ответственности страховщика превышает 5 млрд рублей.
Страховая компания «Согласие» застраховала банкоматы, терминалы банка и хранящиеся в них деньги на всей территории РФ. Страховой защитой также обеспечены банковские кассы и денежная наличность в них.
Имущество застраховано по всем стандартным рискам, включая дополнительные, например, поджог. Срок действия договоров составляет один год.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,50 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,89 млрд, кредитный портфель — 180,58 млрд, обязательства перед населением — 167,43 млрд.
ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 года компания входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии (десятое место по итогам 2016 года). Компания занимает высокие позиции на рынке автострахования – седьмое место по сборам ОСАГО и пятое место – по автокаско. В страховом портфеле компании в 2016 году основными составляющими являлись каско (40,84%) и ОСАГО (25,01%). Региональная сеть компании насчитывает порядка 370 структурных подразделений, в том числе более 50 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Клиентами компании являются 47 тыс. юридических лиц и 1,2 млн граждан. Головной офис расположен в Москве.