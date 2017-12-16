ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.

На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,50 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,89 млрд, кредитный портфель — 180,58 млрд, обязательства перед населением — 167,43 млрд.