Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева появилась на подарочной карте myGift «Золотой короны».

Подарочные карты myGift — это альтернатива подарочным сертификатам и наличным. Карта позволяет обойтись без наличных купюр и не ограничивает владельца карты в выборе магазина, где можно совершить покупку. Заказать ее могут только организации.



У карты нет жесткого ограничения по номиналу: размер пополнения может быть любым в диапазоне от 300 до 15 тыс. рублей.

Оператор электронных денежных средств, оператор по переводу денежных средств и эмитент предоплаченной карты — РНКО «Платежный центр».