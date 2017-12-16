МВД России подвело промежуточный итог работы по выявлению и пресечению незаконной реализации сим-карт.

В период с января по октябрь 2017 года сотрудники полиции провели около тысячи проверочных мероприятий, в результате которых составлено 405 протоколов об административных правонарушениях по статье 13.29 («Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом») и 244 протокола по статье 13.30 («Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из незаконного оборота изъято более 84 тыс. сим-карт, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

Продажа сим-карт вне стационарных торговых объектов неуполномоченными физическими лицами без соблюдения процедуры идентификации новых абонентов может способствовать ведению анонимных телефонных переговоров при подготовке и совершении различных преступлений.

Мероприятия по противодействию незаконному распространению идентификационных модулей абонентов сотовой связи продолжаются.