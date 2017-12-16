В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» МВД Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, которые выделены из основного уголовного дела для завершения расследования. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). Обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.



По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов.

В 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих ресторанах, которые посещал несколько раз в неделю. Это является взяткой в виде услуг имущественного характера.

По данным следствия, в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Помимо крупной суммы в различной валюте среди имущества обвиняемого, которое обнаружили следователи и впоследствии арестовали по решению суда, — 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир. Устанавливается происхождение изъятых денежных средств. Уже можно утверждать, что они получены незаконным путем, в том числе в качестве взяток.

Следствием продолжается расследование еще двух эпизодов получения взяток Захарченко, а также ведется работа по выявлению иных эпизодов его преступной деятельности. Соучастник обвиняемого находится в розыске.