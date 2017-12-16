Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность семерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств с использованием поддельных судебных приказов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сотрудники полиции установили, что злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые организации поддельные судебные приказы о взыскании денежных средств с граждан и юридических лиц, на основании которых со счетов последних списывались денежные суммы. Материальный ущерб составил около 6 млн рублей.

Очередная попытка похитить аналогичным способом денежные средства в размере 7 млн рублей со счета одной из организаций не удалась подозреваемым по независящим от них причинам.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — домашний арест, в отношении двоих — подписка о невыезде», — добавила Ирина Волк.

Сотрудники полиции провели 12 обысков в жилищах фигурантов на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружили и изъяли печати, документы, телефоны, электронные носители информации, а также персональные компьютеры и оргтехнику, на которых изготавливались поддельные документы.