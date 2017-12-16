В Чувашской Республике полицией задержана подозреваемая в краже около 1,5 млн рублей из банка.

Около месяца назад молодая женщина зашла в отделение одного из банков в центре Чебоксар, сообщив, что хочет закрыть счет и снять все деньги. Она предъявила паспорт на имя Оксаны Владимировны, и, хотя в базе данных у клиентки значилось другое отчество, сотрудники кредитного учреждения выдали ей 1 млн 400 тыс. рублей. Позже выяснилось, что паспорт был поддельный и крупная сумма денег просто похищена с чужого счета.

Было установлено, что к совершению данной кражи может быть причастна ранее судимая уроженка Республики Башкортостан. Была получена информация, что подозреваемая находится в Казани. Туда выехала оперативная группа, которая задержала женщину и под конвоем доставила ее в Чебоксары.

Выясняется причастность задержанной к аналогичным преступлениям в других регионах России, куда направлены соответствующие ориентировки.