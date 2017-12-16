Исполняющий обязанности прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей группы кооперативов — ЖСК (ПИК) «Мир новосела», КПКГ «Мир новосела», КПК «Мир новосела», КПК «Стандарт», КПК «Мир недвижимости», КПК «Резерв» и ЖСК «Радуга».



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3—4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, с 2004 по 2013 год указанные лица через созданные ими кооперативы предлагали гражданам вносить денежные средства в виде вкладов, гарантируя выплаты высоких процентов. Впоследствии, ссылаясь на возникшие временные финансовые трудности, предлагали переоформить вклады на более поздний срок и под этим предлогом изымали у клиентов первичные документы, подтверждающие внесение денежных средств, что лишало в дальнейшем последних возможности заявить о своих правах.

Кроме того, злоумышленники предлагали гражданам профинансировать реконструкцию административного здания, находящегося в промышленной зоне, обещая предоставить им там жилье. Однако размещение жилых помещений на данной территории было запрещено, о чем достоверно было известно организаторам указанной схемы. После получения от пайщиков денежных средств они не смогли выполнить взятые на себя обязательства.

Всего ими было похищено более 9,7 млн рублей у 20 граждан.