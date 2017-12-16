Парламентское собрание Союза Белоруссии и РФ приняло бюджет Союзного государства на 2018 год в размере 6,93 млрд рублей. Расходная часть бюджета в 2018 году сформирована в сумме 4,88 млрд рублей и предусматривает финансирование 34 программ и мероприятий.

Доходная часть включает безвозмездные перечисления государств-участников (от РФ — 3,167 млрд рублей, от Белоруссии — 1,705 млрд) и неналоговые доходы (2,057 млрд).

В 2018 года зарезервированы средства в том числе для финансирования четырех новых программ. Это программы совершенствования «пограничной безопасности Союзного государства», а также совершенствования «объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Белоруссии и РФ».