Арбитражный суд Москвы принял в пятницу иск АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 330,4 млрд рублей «убытков в солидарном порядке», и назначил предварительные слушания на 16 января 2018 года. Это следует из опубликованного в субботу определения суда.



Согласно документу, суд рассмотрел исковое заявление АФК «Система» и приложенные документы и нашел их соответствующими требованиям, предусмотренным законодательством.

АФК «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» 8 декабря. По мнению корпорации, нефтяные компании «продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам».

Капитализация АФК «Система» со 2 мая, когда против нее был подан первый иск «Роснефти», к декабрю упала на 54,2%, сократившись на 116,67 млрд рублей. Капитализация контролируемой корпорацией МТС за тот же период упала на 55,954 млрд рублей (минус 10,1%).