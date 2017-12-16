Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, которого суд 15 декабря приговорил к восьми годам колонии строгого режима, провел свою первую ночь в СИЗО. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал об условиях содержания и своем состоянии сейчас.

Улюкаев был помещен в Федеральный изолятор № 1, так называемый «кремлевский централ». Считается, что это лучшее СИЗО не только в Москве, но и во всей стране. Здесь содержатся вместе с экс-министром 103 заключенных.

«Сыт по горло общением. Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди», — поделился он.

Сейчас Улюкаев на карантине (длится до десяти дней), это значит, что он находится в камере один. Но потом к нему должны кого-то подселить или же его самого перевести в другую камеру, где уже есть люди. Между тем закон разрешает оставаться на одиночном содержании заключенным, если есть опасность для их жизни или это положено по медицинским показаниям, при этом психологическое состояние может быть таким основанием.

Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что Улюкаев пожаловался членам комиссии на высокое давление и плохое самочувствие.

«Дома со мной была семья. Но это ведь другое. Совсем другое. А если сейчас кто-то будет громко смотреть телевизор, пытаться вести беседы со мной — мне это не нужно. Надо подумать обо всем», — отметил заключенный.



Говоря о том, как его кормили, Улюкаев признался, что в выборе еды он не привередливый. «Завтрак был. Каша-сечка. Я все съел. И без передач и посылок смогут прожить сколько угодно. Здесь все хорошо, чисто, светло. Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное», — признался бывший глава МЭР.

В камере у Улюкаева есть холодильник, однако пока он пустой, маленький телевизор, изолированный санузел и три железных кровати.