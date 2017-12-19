По итогам девяти месяцев 2017 года, согласно опубликованной Банком России статистике, страхование жизни остается наиболее быстрорастущим сегментом страхового рынка. За январь — сентябрь премии от продажи полисов страхования жизни выросли на 56,5% и достигли 230,8 млрд рублей. Добровольное медицинское страхование выросло на 4,4%, объемы сборов по ОСАГО уменьшились на 4,5%.

Сегмент автокаско продолжил сжиматься в объемах, хоть и вырос в количестве договоров: за три квартала собрано 118 млрд рублей премий, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество заключенных договоров выросло на 6%, до 2,775 млн.

За три квартала страховщики урегулировали 775,5 тыс. страховых случаев, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты по этому виду страхования снизились на 17,5%, до 62,8 млрд рублей. Уровень выплат по автокаско составил 53,2%, на 7,4 п. п. ниже, чем год назад.

Концентрация бизнеса продолжает расти: на долю топ-10 компаний по автокаско пришлось 85,4% всех сборов компаний по этому виду страхования против 83,7% годом ранее. При этом снижение темпов прироста премий у страховщиков лидирующей десятки оказалось ниже среднего по этому сегменту рынка и составило 4,2%.