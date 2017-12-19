Южнокорейская криптовалютная биржа Youbit объявила о закрытии и банкротстве, сообщение отображается при заходе на сайт биржи. Сообщение последовало за тем, как биржу взломали и похитили 17% всех активов. Абсолютная величина украденных средств в сообщении не приводится.

Активы пользователей биржи будут также сокращены до 75% от имеющегося объема. Администрация биржи заявила, что постарается компенсировать убытки за счет страховки.

Эту биржу взламывают уже второй раз за год, следует из сообщения администрации. Прошлая хакерская атака произошла в апреле. Тогда похитили около 4 тыс. биткоинов, передает Reuters. По данным агентства, Youbit не является крупным игроком на рынке. Другая корейская биржа, Bithumb, занимает около 70% южнокорейского рынка.

В Агентстве Интернета и безопасности Кореи (подчиняется Министерству науки, информационных технологий и планирования будущего) заявили, что сотрудники ведомства вместе с полицией расследуют взлом биржи.

В конце сентября полиция Южной Кореи заявила, что зафиксировала попытки хакеров из КНДР провести кибератаки на криптовалютные биржи. Злоумышленники выдавали себя за госслужащих и полицейских и направляли письма с вирусами. В Сеуле тогда подчеркнули, что атаки хакеров не увенчались успехом.

Bloomberg в сентябре писало со ссылкой на данные компании FireEye, специализирующейся на безопасности, что по состоянию на тот момент за 2017 год были зафиксированы три кибератаки на криптовалютные биржи в Южной Корее. Одна из них была успешной, она произошла в мае. После этого комиссия по финансовым услугам Южной Кореи запретила операции с ICO из-за рисков мошенничества. Власти страны также пообещали усилить контроль за торговлей криптовалютой в стране.