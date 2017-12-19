Банк «Русский Стандарт» запускает в своих банкоматах сервис по пополнению карточек других банков наличными за 1% от суммы внесения (минимум 99 рублей). Сообщение об этом банк распространил во вторник.

Там говорится, что аналитики «Русского Стандарта» изучили статистику операций в банкоматной сети и выявили ряд тенденций. В частности, данные подтвердили тот факт, что клиенты стали меньше снимать наличные в банкоматах и суммы снятия тоже падают. В 2017 году количество операций по получению наличных в АТМ банка «Русский Стандарт» уменьшилось на 6% относительно прошлого года, а общая сумма — на 18%. Падает и средняя сумма получения средств с карты в банкоматах «Русского Стандарта». В 2017 году она составила 15 115 рублей, снизившись более чем на 7% по отношению к 2016 году, когда средний чек составлял 16 233 рублей.

В противовес этому растет масштаб операций по внесению наличных на карты в банкоматах. Согласно данным по банкоматной сети «Русского Стандарта», в 2017 году пользователи АТМ в 3,5 раза чаще вносят деньги на банковскую карту, чем снимают средства с нее (с учетом погашения задолженности по кредитным картам). Соотношение операций в банкомате по снятию и внесению наличных в 2016 году составляло 79,8% (внесение) и 20,2% (выдача) против 80,2% и 19,8% в 2015-м. Несмотря на развитие других каналов погашения кредитов, опция погашения задолженности через банкоматы продолжает пользоваться популярностью, констатируют в «Русском Стандарте».

Также сообщается, что в банкоматной сети банка самыми популярными операциями (после пополнения карты и получения наличных) являются проверка остатка на счете, оплата услуг, запрос детальной выписки (истории операций по карте), смена ПИН-кода, перевод по номеру карты. Что касается операций по оплате услуг через банкомат, то сейчас самым популярным направлением является оплата мобильного телефона со средним чеком 253 рубля. Второй по популярности сервис платежей в банкоматах — оплата ЖКУ со средней суммой 4 050 рублей. Поскольку большинство таких трансакций проводится в столице, средний чек актуален в большей степени для Москвы, делают оговорку в «Русском Стандарте».



Лидерами по количеству операций в банкоматной сети банка остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

