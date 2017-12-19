Оператор связи Tele2 проанализировал статистику по использованию услуги «Обмен минут на Гб». Менее чем за два месяца клиенты компании обменяли свыше 112 млн минут на более чем два петабайта интернет-трафика.

Tele2 ввел новую услугу 25 октября для клиентов, имеющих один из действующих или активных тарифов линейки «Мой Tele2». За время работы сервиса им воспользовались более 1 млн абонентов.

Сервис оказался наиболее востребованным среди клиентов Tele2 из Московского региона, Челябинской, Свердловской, Иркутской областей и Пермского края. Наибольшее количество минут поменяли абоненты тарифного плана «Мой онлайн», чаще всего клиенты производили обмен в личном кабинете на сайте tele2.ru.

Для услуги установлен фиксированный «курс»: 1 Гб (1024 Мб) за 100 минут. Клиенты могут использовать минуты из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках опции «Настройте тариф для себя».