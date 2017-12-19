Банк России к 2020 году планирует сократить около 5 тыс. сотрудников. Согласно закупочной документации, регулятор готов заплатить поставщику услуг по аутплейсменту (оказание содействия в трудоустройстве работников, высвобождаемых в ходе организационно-штатных мероприятий) 37,88 млн рублей.

Речь идет о 5,23 тыс. специалистов и руководителей структурных подразделений Центробанка в Москве и регионах: ГУ по ЦФО, Северо-Западного ГУ, Южного ГУ, Волго-Вятского ГУ, Уральского ГУ, Сибирского ГУ, Дальневосточного ГУ.



Так, в 2018 году ЦБ уволит 2,032 тыс. работников, в 2019-м — 1,276 тыс., в 2020 году — 1,922 тыс. При этом 1 тыс. сотрудников регулятора будет предоставлено индивидуальное сопровождение.

Исполнитель должен будет оказать уходящим сотрудникам психологическую поддержку, провести коммуникационные сессии, помочь с рассылкой резюме и прохождением интервью у нового работодателя.