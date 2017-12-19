Банк России по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 19 декабря, привлек 1 трлн 541,8 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Согласно информации на сайте регулятора, лимит сегодняшнего аукциона составлял 2,36 трлн.

В депозитном аукционе приняли участие 259 кредитных организаций из 64 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,3% до 7,75% (до этого уровня, то есть на 0,5 процентного пункта — с 8,25%, снижена с понедельника, 18 декабря, ключевая ставка ЦБ). Средневзвешенная ставка составила 7,73% годовых.

За период с предыдущего недельного аукциона, состоявшегося 12 декабря, ЦБ провел еще три «коротких» депозитных аукциона, причем на одном из них предложение со стороны банков превысило установленный регулятором лимит. Так, на двухдневном аукционе 13 декабря банки разместили в ЦБ на депозитах 384,8 млрд рублей при лимите в 720 млрд, на трехдневном аукционе 15 декабря — 410 млрд, что соответствовало лимиту (предложение со стороны банков достигало 567,1 млрд рублей), на двухдневном 18 декабря — 335,4 млрд при лимите в 660 млрд.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей.



На начало дня 19 декабря в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 939,1 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.

