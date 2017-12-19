Банки с государственным капиталом на Украине занимают около 55% всего банковского сектора в стране, и эта доля будет сокращаться. Об этом заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Макарова.



«Для госбанков составляет 55%, по некоторым параметрам даже до 60%. Это чрезмерно большая доля на рынке, наша стратегия — уменьшение этой доли», — сообщила она на пресс-конференции.

По ее словам, разрабатывается соответствующий проект государственной стратегии, который будет предполагать снижение доли государства на банковском рынке.

На Украине в настоящее время государственными являются четыре банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк.

Кабинет министров Украины 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший на Украине ПриватБанк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны страны. Банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения. В Национальном банке заявляли, что дыра в капитале ПриватБанка — около 148 млрд гривен (5,3 млрд долларов по текущему курсу). Минфин приобрел его как финансовое учреждение за гривны.